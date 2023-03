Der Zeitgeist beglückt Spitzel und Denunzianten

"Robinson Crusoe"-Autor Daniel Defoe 1702 am Pranger in London: Er hatte gegen die Intoleranz der Anglikanischen Kirche gegenüber Andersdenkenden ein Flugblatt veröffentlicht. (Gravur von J. C Armytage nach dem Gemälde von Eyre Crowe.)

"Robinson Crusoe"-Autor Daniel Defoe 1702 am Pranger in London: Er hatte gegen die Intoleranz der Anglikanischen Kirche gegenüber Andersdenkenden ein Flugblatt veröffentlicht. (Gravur von J. C Armytage nach dem Gemälde von Eyre Crowe.) (c) Mary Evans / picturedesk.com

In den USA werden katholische Seminaristen auf Dating-Apps gejagt, in Deutschland ruft eine linke Stiftung dazu auf, „Antifeminismus“ zu melden. Die Denkart ist dieselbe.

Sie hat Daten von Seminaristen und Priestern auf Dating-Apps gekauft, untersucht und den kirchlichen Vorgesetzten der Betroffenen geschickt: Die katholische Laienorganisation Catholic Laity and Clergy for Renewal (CLCR) in Wyoming, USA, weiß, wie sie uralte kirchliche Tradition und neueste Technik verbindet, um Gefahren für den Zölibat abzuwenden. Und nicht einmal illegal. Denn die Daten waren, wie so vieles, was wir gedankenlos preisgeben, öffentlich zugänglich (gegen Geld), sie hatten sie legal gekauft. Was tut man nicht alles für die „Erneuerung“ der Kirche.

Oder für die Erneuerung der Gesellschaft. Egal wie diese dann aussehen soll, es gibt immer einen Punkt, wo man misstrauisch werden muss: wenn schöne Zeiten für Denunzianten anbrechen, wie in Deutschland zum Beispiel für die linke Amadeu-Antonio-Stiftung.