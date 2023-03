"Broker": Dieser Film hat ein Herz für Menschenhändler

(c) Filmladen

Keine Vorzeigefamilie: Gang Dong-won, Lee Ji-eun und Song Kang-ho (v. l. n. r.) im Filmdrama „Broker“. (c) Filmladen

In „Broker“ wollen Kleinkriminelle in Südkorea ein Baby verscherbeln: Der neue Film des „Shoplifters“-Regisseurs Hirokazu Koreeda klingt auf dem Papier nicht sehr herzerwärmend - und ist es umso mehr.

Sie träumt immer wieder denselben Traum, sagt die niedergeschlagene So-young (Lee Ji-eun) zu Dong-soo (Gang Dong-won): Es regnet, und das Wasser spült alles weg, was sie in den Tagen davor gemacht hat. Wenn sie dann aufwacht, regnet es immer noch, und nichts am verpfuschten Leben hat sich verändert. Vielleicht, entgegnet Dong-soo ihrem traurigen Blick, braucht sie nur einen Regenschirm – einen großen, unter dem eventuell sogar Platz ist für zwei.