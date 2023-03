Fünf Kinder bei Unfall mit Schulbus leicht verletzt

Ein Pkw kollidierte mit dem Bus. Der Autolenker wurde schwer verletzt ins Unfallkrankenhaus Graz geflogen.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Freitag in der Früh bei Kohfidisch (Bezirk Oberwart) fünf Kinder leicht verletzt worden. Ein Pkw war auf der L106 um 7.30 Uhr in den Schulbus gekracht, der Lenker wurde dabei eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber C16 ins Unfallkrankenhaus nach Graz geflogen, berichteten die Landessicherheitszentrale und die Landespolizeidirektion.

Der 62-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Güssing touchierte aus bisher unbekannter Ursache ein Auto, das vor ihm an einer Kreuzung angehalten hatte, geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Bus, berichtete die Polizei. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert und der 62-Jährige darin eingeklemmt.

Kinder konnten Spital bereits verlassen

Im Bus befanden sich beim Unfall 25 Schüler. Die fünf Verletzten, alle im Mittelschulalter, wurden von der Rettung bzw. ihren Eltern zu medizinischen Untersuchungen gebracht und nach der ambulanten Versorgung bereits in häusliche Pflege entlassen.

Auf der Landesstraße musste nach dem Unfall eine örtliche Umleitung eingerichtet werden, die Sperre konnte um 11.00 Uhr aufgehoben werden. Im Einsatz waren vier Feuerwehren der Region sowie zwei Rettungswägen und die Polizei.

(APA)