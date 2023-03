Vier Kinder bei Unfall mit Schulbus leicht verletzt

Ein Pkw kollidierte mit dem Bus. Der Autolenker wurde schwer verletzt ins Unfallkrankenhaus Graz geflogen.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Freitag in der Früh bei Kohfidisch (Bezirk Oberwart) vier Kinder leicht verletzt worden. Ein Pkw war auf der L106 um 7.30 Uhr in den Schulbus gekracht, der Lenker wurde dabei eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber C16 ins Unfallkrankenhaus nach Graz geflogen, berichteten die Landessicherheitszentrale und die Landespolizeidirektion.

Informationen zum Unfallhergang lagen noch keine vor. Auf der Landesstraße musste nach dem Unfall eine örtliche Umleitung eingerichtet werden. Im Einsatz waren drei Feuerwehren der Region sowie zwei Rettungswägen und die Polizei.

(APA)