In der Region Unterkärnten wünscht man sich, dass am neuen Bahnhof Kühnsdorf künftig auch Fernzüge, wie Railjets oder Intercitys, halten.

Der Bahnhof Kühnsberg liegt an der neuen Strecke der Koralmbahn. Schon länger wird diskutiert, ob hier künftig auch Fernzüge halten sollen. Die Debatte ist nun um ein Argument reicher.

Die Strecke der Koralmbahn in Kärnten soll im Dezember dieses Jahres fertiggestellt sein. Damit kommt auch der neue Bahnhof in Kühnsdorf im Bezirk Völkermarkt erstmals zum Einsatz. Seit längerem wird diskutiert, welche Züge hier halten sollen. Die Gemeinden in der Region wollen nämlich, dass nicht nur S-Bahnen, sondern auch Fernzüge, wie beispielsweise Railjets von Wien nach Graz oder auch Intercitys (IC), stehen bleiben. Die ÖBB ist allerdings vorsichtig dagegen. Denn es gehe sich aus zeitlichen Gründen wegen der bereits feststehenden Fahrpläne nicht aus.

Nun kam ein weiterer Grund auf, warum Fernzüge nicht in Kühnsdorf halten können: Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, sind die Bahnsteige hier um ganze 60 Meter zu kurz für die neuen IC-Züge der ÖBB, die bereits bestellt wurden.

Land Kärnten: „Bauliche Anpassung problemlos möglich"

Das Land Kärnten, das sich ebenfalls für einen Aufenthalt in Kühnsdorf einsetzt, sieht darin kein Problem. „Was die zu kurzen Bahnsteige angeht, so wäre auch hier eine bauliche Anpassung problemlos möglich, die im Übrigen lediglich ein paar 100.000 Euro kosten würde", sagt Albert Kreiner, Leiter der Abteilung für Wirtschaft, Tourismus und Mobilität in der Kärntner Landesregierung zur „Kleinen Zeitung“.

Die Bürgermeister der Gemeinden in der Region argumentieren, dass ein Halt aller Züge vor allem für den Tourismus, aber auch den Arbeitsmarkt und den Zuzug in Unterkärnten wichtig wäre. Für die ÖBB sei jedenfalls noch alles offen und das letzte Wort in der Debatte noch nicht gesprochen.

Fakten zur Koralmbahn Die Bauarbeiten zur Koralmbahn haben 1999 begonnen. Die ersten Abschnitte wurden 2007 in Betrieb genommen. Zentraler Bestandteil ist der 33 Kilometer lange Koralmtunnel. 2008 fand hier der Baustart statt. Der finale Tunneldurchschlag erfolgte zwölf Jahre später. Ende 2025 soll die 130 Kilometer lange Strecke fertiggestellt sein. Eine Zugfahrt von Klagenfurt nach Graz dauert dann nur mehr 45 Minuten. 23 Bahnhöfe und Haltestellen gibt es entlang der Strecke. Die Züge überqueren dabei zudem 100 Brücken.

