Ryanair stockt Sommerflugplan in Österreich deutlich auf

Mit über 800 wöchentlichen Hin- und Rückflüge auf 77 Strecken sei der diesjährige Sommerflugplan deutlich umfangreicher als im Vorjahr, teilte die irische billigfluglinie mit. Neu im Programm seien Kopenhagen, Helsinki, Tuzla und Warschau.

Die irische Billigfluglinie Ryanair setzt heuer auf ein deutlich belebtes Sommergeschäft und bietet mehr Verbindungen ab Wien denn je an. "Unser Flugplan für den Sommer 2023 ist mit über 800 wöchentlichen Flügen um zehn Prozent umfangreicher als im letzten Sommer", teilte Unternehmenssprecher Andreas Gruber am Freitag in Wien mit. Die in Österreich stationierte Flotte von 19 Flugzeugen bediene 77 Strecken. Neu im Programm seien Kopenhagen, Helsinki, Tuzla und Warschau.

Darüber hinaus werden die Frequenzen den Angaben zufolge auf über 35 beliebten Strecken wie Barcelona, Ibiza, Mailand, Rom und Venedig "deutlich erhöht", teilte das Unternehmen im Rahmen der Ferien-Messe in Wien mit, die noch bis Sonntag läuft.

Ryanair sei 2001 zum ersten Mal in Österreich gelandet und werde hier 2023 voraussichtlich über 6,2 Millionen Passagiere befördern. Im abgelaufenen Jahr verbuchte das Unternehmen früheren Angaben zufolge fünf Millionen Fluggäste. "Wir arbeiten eng mit unseren lokalen Partnern zusammen, um dieses Wachstum zu sichern und unser Angebot stetig auszubauen", so Gruber. Dies habe auch dazu geführt, dass Ryanair bereits "einen Marktanteil von deutlich über 20 Prozent" in Österreich habe.

(APA)