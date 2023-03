Von der Tierarztpraxis in die Pharmaindustrie

Drucken

Hauptbild • Daniela Rudowitz hat ein besonderes Interesse an der Dermatologie. • Croma-Pharma

Daniela Rudowitz steigt zum Global Medical Director bei Croma-Pharma auf.

Sich mit dem Aufbau und den Funktionen der Haut zu beschäftigen, sei ihr Spezialgebiet. Unabhängig davon, ob die Behandlung bei Menschen oder Tieren durchgeführt werde, sagt die Medizinerin Daniela Rudowitz. Sie sei eine Veterinärmedizinerin mit ausgeprägtem Faible für Haut.

„Nach dem Studium war mir gar nicht bewusst, welche beruflichen Optionen mir offenstanden. Also habe ich den klassischen Weg als Tiermedizinerin gewählt“, sagt die 46-Jährige. Es brauchte den Schritt aus der Komfortzone, wie sie beschreibt, um 2008 etwas Neues zu probieren. Zuerst mit Unbehagen verbunden, seien es ebendiese Mutproben, die Wachstum bewirken. Und die Neugier, vor allem zu wissen: „Woher kommen die Präparate und Medikamente, die ich täglich anwende?“

So stieg sie in die Pharmaindustrie ein, unter anderem auch, um mehr Menschen zu erreichen. Von den direkten (vierbeinigen) Kunden als Tierärztin wechselte sie in die Pharmazie und übernahm zuerst lokale, dann internationale bis hin zur globalen Verantwortung. „Diese Steigerung hat mich stets motiviert, auch mehr zu leisten“, sagt sie.

Motivierend sei es auch, Medizin und Wirtschaft zu verknüpfen. So entschied sie sich vor zwei Jahren dazu, bei Croma-Pharma einzusteigen. Das österreichische Familienunternehmen mit Sitz in Leobendorf beschäftigt 470 Mitarbeitende und spezialisiert sich auf minimalinvasive ästhetische Medizin.