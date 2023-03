22-Jährige nach Wanderung in Scharnstein vermisst

Die junge Frau kehrte nicht zum vereinbarten Treffpunkt zurück. Polizei und Feuerwehr starteten eine groß angelegte Suchaktion.

In Scharnstein wird eine 22-jährige US-Amerikanerin vermisst, seit sie am Samstag nicht zu einem tags zuvor vereinbarten Treffpunkt zurückgekommen ist. Die junge Frau hatte ihre Unterkunft im Zentrum Scharnstein bezogen und war von dort Freitagfrüh zu einer Wanderung aufgebrochen. Der letzte Kontakt dürfte laut Polizeimeldung in der Nähe von Laakirchen erfolgt sein. Das ergab eine Handyortung.

Auf die Abgängigkeitsanzeige hin wurde eine groß angelegte Suchaktion initiiert, zu der sechs umliegende Feuerwehren, ein Polizeihubschrauber, mehrere Suchhunde und vier Drohnen alarmiert wurden. Am späten Sonntagnachmittag meldete die Feuerwehr, dass das Suchgebiet, in dem die abgängige US-Amerikanerin vermutet wird, auf Teile der Gemeindegebiete Kirchham und Vorchdorf ausgeweitet wurde.

Die 22-Jährige ist 167 cm groß, allgemein dunkel gekleidet und trägt neben schwarzer Jacke eine gestrickte Wollhaube. Die Polizei erbittet Hinweise an die Dienststelle Gmunden. Lichtbilder können bei der Pressestelle der Polizei angefordert werden.

(APA)