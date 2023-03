Marillenbäume in der Wachau stehen kurz vor der Hauptblüte

Die ersten Knospen haben sich bereits geöffnet. Mitte der Woche dürfte die Hauptblüte bei den 100.000 Marillenbäumen in der Region in Niederösterreich starten.

Die ersten Marillenbäume in der Wachau haben ihre Knospen geöffnet. Die Hauptblüte soll Mitte der Woche beginnen. 100.000 Marillenbäume verwandeln die Weltkulturerberegion in ein Blütenmeer. Das Naturschauspiel lockt jedes Jahr zahlreiche Schaulustige an. An den kommenden zwei Wochenenden können mehrere Buslinien in der Wachau kostenfrei genutzt werden, informiert die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH.

Am 25. und 26. März sowie am 1. und 2. April stehen die Buslinien 715, 718, 720 und 446 gratis zur Verfügung. Auch bei einer Tour auf dem Donauradweg oder bei Wanderungen entlang der "Marillenmeile" durch Gärten lässt sich das Blütenmeer bewundern. Die Bäuerinnen und Bauern hoffen auf einen frostfreien Blühverlauf, teilt der Verein Wachauer Marille g.U. auf seiner Webseite mit.

(APA)