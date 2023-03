Bankräuber 19 Jahre nach Überfall in Tirol festgenommen

Der mittlerweile 38-Jährige hat im Jahr 2004 mit einem Komplizen eine Bank in Gries am Sellrain überfallen. Er wurde nun in Rumänien festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.

Ein mittlerweile 38-jähriger Moldawier ist 19 Jahre nach einem Banküberfall in Tirol festgenommen worden. Der Mann, der im Jahr 2004 gemeinsam mit einem Komplizen eine Bank in Gries im Sellrain (Bezirk Innsbruck-Land) überfallen haben soll, wurde per europäischem Haftbefehl gesucht. Nun wurde er laut Polizei in Rumänien angehalten und anschließend nach Österreich ausgeliefert, hieß es am Montag. Er ist geständig.

Der 38-Jährige soll damals mit einer Gaspistole bewaffnet und einem Motorradhelm maskiert eine Bankangestellte bedroht und die Herausgabe eines fünfstelligen Bargeldbetrages gefordert haben. Die beiden Täter flüchteten anschließend mit einem zuvor gestohlenen Motorroller, den sie anschließend über eine Böschung warfen.

Komplize noch am Tag des Überfalls ausgeforscht

Der russische Komplize des nun Festgenommenen wurde noch am selben Tag von der Einsatzeinheit Cobra in Sellrain ausgeforscht. Zudem wurden zwei Tathelfer aus Moldawien festgenommen. Vor zwei Jahren wurde ein weiterer Komplize aus Moldawien in der Ukraine ausfindig gemacht und am Innsbrucker Landesgericht zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Dem heute 38-Jährigen gelang damals die Flucht.

