Zwei Männer haben laut Staatsanwaltschaft Wien eine 20-jährige Frau „zu Tode vergewaltigt“. Einer der beiden, ein 31-jähriger Wiener, gesteht die Tat. Der andere, ein 26-Jähriger, nicht. Spuren belasten beide Angeklagte.

Verhandlungen, in denen Gewaltverbrechen erörtert werden, stehen im Straflandesgericht an der Tagesordnung. Wenn nun die Anklägerin vor ihrem Eröffnungsvortrag eigens eine Warnung bezüglich der schockierenden Einzelheiten des Falles abgibt, lässt dies Schlimmes erahnen.

So geschehen am Montag beim Mord- und Vergewaltigungsprozess gegen den 26-jährigen W. und den 31-jährigen H. Den beiden Männern wird angelastet, am 19. Juni 2022 eine 20-jährige Frau derart brutal vergewaltigt zu haben, dass das Opfer noch am Tatort, nämlich in der Wiener Wohnung des 26-Jährigen, verblutete.

Schon während der Schilderung der Staatsanwältin stand einigen Mitgliedern der Geschworenenbank das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Selbst die Anwältin des 26-Jährigen räumte ein: „Es ist wirklich eine schreckliche Geschichte. Es sind schreckliche Bilder, die niemanden kalt lassen.“

Zwei verschiedene Versionen

Die Verteidigungslinie der beiden seit der Tat in U-Haft sitzenden Männer könnte unterschiedlicher nicht sein. W., ein gelernter Einzelhandelskaufmann, der zuletzt in einem Elektromarkt gearbeitet hatte, erklärte, er habe gar nicht mitbekommen, was in seiner Wohnung – diese misst 36 Quadratmeter – passiert sei. Nach dem gemeinsamen Konsum von Jägermeister und Whiskey habe er zwischenzeitig seine Bleibe verlassen, „um einen klaren Kopf zu bekommen“. Sein – ursprünglich obdachloser Bekannter H., dem er erlaubt hatte, zu ihm zu ziehen sei allein für die Tat verantwortlich.