Wien geht das Trinkwasser (nicht) aus

Michael Ludwig und Jürgen Czernohorszky (l.) trotzen dem Sturm am Schafberg. APA/ROLAND SCHLAGER

Vor 150 Jahren wurde die Wiener Hochquellwasserleitung gebaut – für eine deutlich kleinere Bevölkerung. Zusammen mit der Trockenheit ist das Grund für die Stadtregierung, die Versorgung auszubauen.

Es bläst fast eine Leiter um, Baustellenteile müssen festgehalten werden: Es sind nicht nur politische Stürme, denen sich Bürgermeister Michael Ludwig und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) stellen müssen. Wetterkapriolen haben den Schafberg beim Mediengespräch am Dienstag fest im Griff.

Der Hinweis, dass festes Schuhwerk erforderlich ist, hat sich ausgezahlt, es herrscht Baustelle rund um den altehrwürdigen Wasserbehälter, der sich hier in die Kleingartensiedlungen einbettet. Er ist einer von 29 Wasserspeichern in Wien, die in den kommenden Jahren erweitert werden sollen.