"Feminism WTF": Propaganda – und stolz darauf!

Gedreht wurde „Feminism WTF“ in einem leer stehenden Bürogebäude in Liesing. Im Film erscheint es als ein Ort utopischer, poppiger Selbstverwirklichung. (c) Stadtkino

Katharina Mückstein rührte die heimische Filmszene mit Kritik an Übergriffen auf. Jetzt legt sie eine Agitprop-Doku nach: „Feminism WTF“ ist zugleich knallig und kopflastig.

Feminismus – was ist das eigentlich? Früher, so die (vermutlich vereinfachte) Vorstellung, konnte man diese Frage noch halbwegs klar und eindeutig beantworten: Feminismus, das ist der Leitgedanke einer sozialen Bewegung, die sich weltweit für die Rechte der Frauen einsetzt. So weit, so unkompliziert. Heute jedoch würden viele, die sich selbst als Feministinnen und Feministen bezeichnen, einer solchen Begriffsbildung widersprechen – weil sie die vielen Facetten, Nuancen und widersprüchlichen Positionen der Frauenbewegung verkennt.