Warum es nicht reicht, nur begabt zu sein

Arbeitgeber suchen nach den besten Kräften – für die Abteilung, das Team und das gesamte Unternehmen. Dabei wird oft übersehen, wie viel Potenzial in den eigenen Reihen steckt.

Im Recruiting überbieten sich die Superlative: Wer bringt die höchste Einsatzbereitschaft, die kreativsten Ideen oder das größte Talent mit. Doch auch hier liegt – wie so oft – der Teufel im Detail, denn: Ein Talent entwickelt sich nicht im luftleeren Raum. Zu berücksichtigen ist: die Begabung.

„Sie beschreibt das individuelle Leistungspotenzial“, erklärt Roland Grabner, der als Psychologe und Neurowissenschaftler an der Universität Graz auf Begabungsforschung spezialisiert ist. „Dieses kann sich erst durch entsprechendes Lernen, Trainieren und Üben in Leistung umsetzen.“ So handle es sich beispielsweise bei einer Pianistin, die täglich übt, um eine musikalisch talentierte Person. Betrachte man die weiteren Leistungsstufen, folge darauf die Exzellenz oder Expertise.