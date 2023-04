Bratislava zwischen Nostalgie und Zukunft

Drucken

Hauptbild • In Bratislava mischt sich viel Modernes in das historische Stadtbild aus der Donaumonarchie. • Pozadie_Kovac/Visit Bratislava

Altstadtflair, Nostalgietour, moderne Kunst und das Leben an der breiten Donau – die slowakische Hauptstadt hat sich weit mehr als einen Tagesausflug verdient.

Go, go, go!“, feuert Peter Chrenka sein Auto auf dem steilen Weg hinauf in das Villenviertel an und tritt ordentlich aufs Gaspedal. Einen „Jumpstart“ legt er zu einem anderen Zeitpunkt nur für die Teilnehmer der Post-Communist-Bratislava-Tour hin. Nötig wäre es nicht, denn der Škoda, Baujahr 1988, ist gut in Schuss. „Er hat früher einem alten Mann gehört, der kaum damit gefahren ist“, erzählt er.

Bevor es überhaupt losgeht, gewährt Peter Chrenka einen Blick unter die Motorhaube – der Motor befindet sich „wie bei einem Porsche“ im hinteren Bereich des Fahrzeugs, wie er schmunzelnd betont. Zur Stärkung gibt es auch eine Flasche Kofola. Die Cola-ähnliche Limonade war von den 1960er- bis in die 1980er-Jahre sehr beliebt und ist inzwischen Kult – und schmeckt auch recht erfrischend.