Menorca, unter den Balearen die langsamere Insel

Hauptbild • Menorca: Am alten Hafen von Ciutadella. • Bild: Grömedia

Urlaub auf dem Bauernhof auf Menorca: In Agroturismos und Hoteles Rurales lässt sich die kleinere Schwester Mallorcas „slow“ und individuell genießen.

Menorca? Muy bonito, muy tranquilo!“ Als wunderschön und besonders ruhig beschreibt Marisa, eine Freundin aus Palma de Mallorca, die „Kleinere“ (Deutsch für Menorca) und bekommt leuchtende Augen. Und unsereins bekommt fast ein schlechtes Gewissen: Bald ein Vierteljahrhundert Zweitwohnsitzer auf der „Größeren“ (Mallorca), aber noch nie haben wir es auf das für schöne Strände, spannende Wanderwege, würzigen Käse und sehr „wacholdrigen“ Gin gepriesene Menorca geschafft.

Dabei ist's eh nur ein Katzensprung. Von Alcudia im Norden Mallorcas düsen täglich mehrere (Schnell-)Fähren nach Ciutadella. Von Wien gibt's die Flugzeugdiretissima, aber wir sind mit eigenem Auto unterwegs, und das ist für unsere Art der Inselerkundung praktisch. Denn: Als Quartiere haben wir Agroturismos und Hoteles Rurales gewählt – touristisch adaptierte Guts- und Bauernhöfe mit wenigen Zimmern, meist in ruhiger Auf-dem-Land-Lage, liebevoll und edel ausgestattet. Einziger Nachteil: Ohne Auto geht da nichts. Also: Entweder mieten oder mitbringen, in letzterem Fall führt der nächste Weg mit Corsica Ferries über den Fährhafen von Toulon in Südfrankreich.