Die unsinnig-zerstörerischen Praktiken der Jagd: Wie lang noch?

Die „Kollateralschäden“ der Schrotschießerei sind Legion, die lebensverachtende Zerstörungskraft dieser Jagdpraktik auch für den Artenschutz wird stark unterschätzt.

Die Jagdausübung in Österreich stünde eigentlich außerhalb des Verfassungsbogens. Denn der Tierschutz ist in Österreich per Verfassungsgesetz geregelt – wäre die Jagd nicht wohlweislich davon ausgenommen. Laut Tierschutzgesetz darf nicht ohne „vernünftigen Grund“ getötet werden. Und wenn, dann muss dies angst- und schmerzfrei erfolgen. Daran halten sich zivilisierte Österreicher gern – nur für die Jagd gilt das alles nicht.

Viele Arten, auf die heute geschossen wird, die mit Fallen gefangen werden, denen sogar im Bau nachgestellt wird, vor allem aber Stockenten, Graugänse oder Feldhasen, sollten gar nicht bejagt werden, weil sie keiner Regulierung bedürfen (Ausnahmen bestätigen die Regel). Und „Freizeitvergnügen“ kann wohl kaum ein vernünftiger Grund für das Töten von Tieren sein. Für „Raubzeug“ gilt zudem nicht einmal eine Schonzeit. Womit man in Kauf nimmt, dass der Nachwuchs solcher Tiere qualvoll verhungert. Die Bestände an Feldhasen oder der immer noch gern bejagten Rauhfußhühner (etwa Birk- und Auerhahn) sind teilweise lokal gefährdet. Es gibt daher nicht nur keinen vernünftigen Grund, sie zu bejagen – im Gegenteil: Die Vernunft gebietet, das nicht mehr zu tun.