Macht ein Goldinvestment noch Sinn?

Mit der Zinswende kommt auch Gold wieder vermehrt in den Blick der Anleger. AFP via Getty Images

Die Zinswende führt zu einigen Turbulenzen auf den Finanzmärkten.

Experten zeigen auf, was solch ein Umstand für den Goldpreis bedeuten könnte.

Wien. Die jüngsten Aktivitäten der Notenbanken sorgten einmal mehr für viele Schlagzeilen und reichlich Bewegung auf den globalen Finanzmärkten. So hob die Europäische Zentralbank (EZB) Mitte März die Leitzinsen einmal mehr an, und zwar um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Kurz darauf folgte auch die US-Notenbank Fed mit einem weiteren Schritt. Sie erhöhte den Leitsatz um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,75 bis fünf Prozent. Fed-Chef Jerome Powell ließ auf der Sitzung am 22. März dabei auch durchblicken, dass der Zinsanhebungszyklus allmählich zu einem Ende kommen könnte. Dennoch wurde auf der Sitzung auch klargestellt, dass man die künftige Inflationsentwicklung genau im Auge behalten werde.



Doch wie sieht die jüngste Entwicklung bei der Teuerung aus? Im Februar stieg die US-Inflationsrate um sechs Prozent im Jahresvergleich. Damit hatte sich der Zuwachs zwar einmal mehr eingebremst. Die Rate liegt jedoch noch immer weit über der langfristigen Zielmarke von zwei Prozent. Besonderes Augenmerk legen alle Währungshüter dabei auf die Kerninflation. Sie misst die Teuerung ohne Energie, Nahrung und Tabak. In den USA erreichte sie im Februar 5,5 Prozent.

Euro steigt – Goldpreis auch