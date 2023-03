29 weitere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Bus soll ein Problem mit den Bremsen gehabt haben.

Mindestens 20 Pilger sind bei einem Busunfall am Montag in Saudiarabien ums Leben gekommen. 29 Menschen wurden verletzt, wie der staatliche Fernsehsender Al-Ekhbariya berichtete. Der Bus, der Probleme mit den Bremsen gehabt haben soll, überschlug sich dem Bericht zufolge in der Provinz Asir und fing Feuer. Die Pilger waren auf dem Weg in die für Muslime heilige Stadt Mekka.

(APA/dpa)