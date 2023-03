Warum die KPÖ auch in Salzburg ziemlich stark ist

Die KPÖ steht vor dem Einzug in den Landtag. Schon die landesweite Kandidatur war eine Überraschung.

„Einer, der sich kümmert.“ So steht es auf den Plakaten, die die KPÖ Plus – so heißt die Partei hier – derzeit in ganz Salzburg plakatiert. Der, der sich um die Anliegen und Sorgen kümmert, ist Kay-Michael Dankl, seit 2019 Gemeinderat der KPÖ Plus und nun Spitzenkandidat seiner Partei für den Salzburger Landtag.

Das Kümmern nimmt der Historiker recht wörtlich: In seinen wöchentlichen Sprechstunden hilft Dankl nicht nur bei Anträgen für Heizkostenzuschuss oder Wohnbeihilfe, sondern gibt auch selbst finanzielle Unterstützung. Pro Monat gibt er 400 Euro seines Gemeinderats-Gehalts ab, um Menschen in Not zu unterstützen. Seit 2019 sind so rund 28.000 Euro zusammengekommen.