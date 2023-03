Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das erste halbe Jahr von King Charles: König Charles III. kommt am Mittwoch nach Deutschland. Seine ersten sechs Monate als Monarch verliefen ohne größere Konflikte – doch die EU sowie Harry und Meghan sorgten für Probleme. Mehr dazu

Frauen leiden häufiger unter Post-Covid: Das Post-Covid-Syndrom ist vornehmlich "weiblich". Frauen haben ein um 56 Prozent erhöhtes Risiko, auch länger als drei Monate an dauernden Komplikationen nach einer Covid-19-Erkrankung zu leiden. Mehr dazu

Zwei Drittel der österreichischen Firmen blieben in Russland aktiv: 65 Prozent jener Firmen aus Österreich, die vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine in Russland tätig waren, sind auch weiter dort aktiv. Damit liegen Austro-Unternehmen über dem weltweiten Durchschnitt. Denn laut dem Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) sind weltweit gesehen nur 39 Prozent der Firmen in Russland geblieben, nachdem Sanktionen verhängt wurden. Mehr dazu

Spanien verliert in EM-Quali 0:2: Für Spaniens Fußball-Nationalteam hat es am Dienstagabend in der EM-Qualifikation eine überraschende Niederlage gesetzt. Die Iberer unterlagen im zweiten Gruppe-A-Spiel im Glasgower Hampden Park Gastgeber Schottland. Mehr dazu

Wiederaufbau der Ukraine - was aus den Trümmern entstehen wird: Von Stadtentwicklung bis Hochbau, von Recycling bis Infrastruktur. Ein neuer Lehrgang an der Berner Fachhochschule richtet sich an geflüchtete Ukrainerinnen. Hier sollen sie auf den Wiederaufbau vorbereitet werden. Mehr dazu

Will hier niemand mehr arbeiten? Der Tik-Tok-Trend „Bare Minimum Monday“ ruft dazu auf, am Montag besonders wenig zu arbeiten. Auch Begriffe wie Quiet Quitting, Workation oder Downshifting haben ein ähnliches Ziel: Das Arbeitsleben erträglicher zu machen. Ein "Presse"-Podcast. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über einen Meistereinbrecher in Budapest. Mehr dazu