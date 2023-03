Österreich mit 62 Sportlern zu Special Olympics nach Berlin

Rund 7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Nationen werden bei den Weltsommerspielen für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung.

Österreich wird mit 62 Sportlerinnen und Sportlern bei den Special Olympics World Games in Berlin vertreten sein. Rund 7.000 Athletinnen und Athleten aus 190 Nationen werden bei den Weltsommerspielen für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung in der deutschen Bundeshauptstadt von 17. bis 25. Juni in 26 Sportarten antreten. "Zusammen unschlagbar" ist das Motto der diesjährigen Weltspiele, die Eröffnungsfeier findet im Olympiastadion statt.

Österreich stellt Teilnehmer in 15 Sportarten, wobei die größten Abordnungen für den Fußballbewerb und für Volleyball nominiert wurden. Zusätzlich zu den 62 Sportlern mit Beeinträchtigungen stehen auch 12 Unified-Partner - also Sportler ohne Beeinträchtigungen - und 29 Trainerinnen und Trainer im rot-weiß-roten Aufgebot. Medaillen werden auch im Radsport, Golf, Judo, Tennis oder in der Leichtathletik vergeben. Segeln und Powerlifting stehen ebenso auf dem Wettkampfprogramm.

Die im russischen Kasan im Jänner 2023 geplant gewesenen Special Olympics der Wintersportler waren aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ausgefallen.