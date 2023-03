Syriens Assad-Clan verdient mit Drogen mehr als Mexikos Kartelle

Das syrische Regime will sich mit dem Handel der Droge Captagon über Wasser halten. Die Pillen werden vor allem nach Saudiarabien verkauft. Jetzt wurden neue Sanktionen gegen Assads Verwandte verhängt.

Fast 120 Millionen Pillen in Saudiarabien, über 15 Millionen in Jordanien, zwölf Millionen in der Türkei, vier Millionen in Kuwait: Zoll und Polizei im östlichen Mittelmeer und im Nahen Osten beschlagnahmten im vergangenen Jahr neue Rekordmengen der Droge Captagon. Hinter dem Drogenschmuggel steckt das Assad-Regime in Syrien, das nach westlichen Schätzungen mit dem Captagon-Export mehr verdient als mexikanische Drogenkartelle mit Kokain. Die USA und Großbritannien haben deshalb jetzt Sanktionen gegen zwei Cousins des Staatschefs Bashar al-Assad und weitere Helfer erlassen.

Die britische Regierung schätzt, dass das illegale Aufputschmittel Captagon der Führung in Damaskus rund 57 Milliarden Dollar im Jahr einbringt. „Der Handel mit der Droge ist überlebenswichtig für das Assad-Regime“, erklärte das Londoner Außenamt bei Bekanntgabe der neuen Sanktionen.

Die syrischen Drogenexporte seien „dreimal so viel wert wie der gesamte Handel der mexikanischen Kartelle“.

Captagon wurde in den 1960er-Jahren in Deutschland als Mittel gegen Depression entwickelt und in den 1980ern verboten, weil es abhängig macht. In Syrien tauchte es zunächst als Aufputschmittel für Kämpfer auf: Die Droge verhindert Ermüdung und unterdrückt Schmerzen. Assads Regierung, die wegen internationaler Sanktionen kaum an harte Währung kommt, erkannte das Potenzial und begann mit der Massenproduktion. Heute stellt Syrien 80 Prozent des weltweit gehandelten Captagon her.

Partydroge für reiche Saudis

Hauptabsatzmarkt ist Saudiarabien, wo die meist über Jordanien eingeschmuggelte Droge von Arm und Reich genommen wird. Arbeiter schlucken billige Pillen zu einem Dollar das Stück, um tagelang durcharbeiten zu können. Reiche Saudis benutzen hochwertiges Captagon für 15 Dollar pro Pille als Partydroge. Auch in Europa tauchte syrisches Captagon auf: Vor drei Jahren beschlagnahmte Italiens Polizei mehr als 84 Millionen Captagon-Pillen, die aus Syrien kamen und über Salerno nach Libyen und Saudiarabien verschifft werden sollten.

Der Drogenhandel „macht Assads engere Umgebung, Milizen und Kriegsherrn reich“, erklärt das britische Außenamt. Deshalb nehmen London und Washington jetzt Drogenbosse aus Assads Familie ins Visier. Assad selbst, seine Frau und sein Bruder Maher unterliegen bereits seit Jahren westlichen Sanktionen. Nun wird auch das Auslandsvermögen von Wassim Badi al-Assad eingefroren. Der Cousin des syrischen Präsidenten spielt laut US-Angaben eine Hauptrolle beim Captagon-Schmuggel ins Ausland.

Unter dem Schutz der Elitetruppe

Samer Kamal al-Assad, ein weiterer Cousin Assads, kommt auf die Sanktionsliste, weil er einer der wichtigsten Captagon-Fabrikanten ist. Samer arbeitet eng mit der Vierten Division zusammen, einer berüchtigten Elitetruppe, die von Präsidentenbruder Maher al-Assad kommandiert wird. Das meiste Captagon wird in Landesteilen hergestellt, die von der Vierten Division beherrscht werden. Deshalb wird auch der Geschäftsmann Khalid Qaddour geächtet, der laut US-Regierung die Einnahmen der Vierten Division aus dem Drogengeschäft verwaltet. Zwei libanesische Drogenhändler mit Verbindungen zur Hisbollah-Miliz werden ebenfalls mit Sanktionen belegt.

Die Beschuldigten kommen nicht mehr an ihr Vermögen in den USA und Großbritannien heran. Auch internationale Banken und Unternehmen, die mit ihnen Geschäfte machen, riskieren Sanktionen. Doch schon bisher kommen die Assads auch ohne Zugriff auf Vermögen im Westen gut zurecht.

Effektiver könnte Druck der Nachbarn sein. Assad bemüht sich um eine Wiederannäherung an andere arabische Staaten. Doch denen bereiten die Drogen aus Syrien nun Probleme. Deshalb taucht das Thema inzwischen in politischen Gesprächen auf. Saudiarabien verlangt schärfere Maßnahmen gegen den Captagon-Schmuggel.