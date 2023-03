Warum die Inflation weiterhin hoch bleibt

Vor allem in der Gastronomie legen die Preise zur Zeit besonders stark zu. (c) imago/allOver (KTH)

Der Effekt der teuren Energie geht sukzessive zurück, dennoch steigen die Preise weiter. Die Gründe dafür sind inzwischen vor allem im Inland zu finden – etwa in stark steigenden Löhnen.

Wien. Die hohe Inflation wurde von der Regierung am Mittwoch als Grund genannt, die Pensionsaliquotierung für zwei Jahre auszusetzen. War es bisher für die erste Pensionsanhebung entscheidend, in welchem Monat der Ruhestand angetreten wurde, so ist dies künftig unerheblich. Auch wer im Dezember in Pension geht, erhält im Jahr darauf die volle Erhöhung. Damit solle eine „deutliche Schlechterstellung“ jener 100.000 Personen, die heuer in den Ruhestand treten werden, verhindert werden. Dass 2024 Nationalratswahlen anstehen und Pensionisten eine wichtige Wählergruppe darstellen, dürfte dabei zumindest im Hinterkopf auch mitgespielt haben.

Jedenfalls bringt diese Maßnahme erneut Aufmerksamkeit für die Inflation, die hierzulande nach wie vor höher als im EU-Durchschnitt ist und wohl auch noch länger hoch bleiben wird, wie eine Analyse der Nationalbank zeigt. Dabei stellt sich auch die Frage: Sorgt der Staat mit seiner Nachfragestützung selbst für hohe Teuerung?