Pageturner im Schnee: "Bildrauschen" von Bernhard Aichner

Im vierten Teil der Thriller-Reihe um Fotograf Bronski holt Aichner ein typisches Agatha-Christie-Setting gekonnt in die Gegenwart.

Wie das so ist mit Auszeiten: So richtig genießen kann man sie oft nicht. Auch mit David Bronskis geplanter Ruhe in den Bergen wird es nichts, weil er erstens eine tote Frau im Schnee findet und sich zweitens kurz darauf eingeschneit in einem Chalet mit einigen Influencern wiederfindet, von denen drittens alle schwer mordverdächtig sind.

Die Polizei kann aber unwetterbedingt nicht kommen, Bronski versucht also allein, das Verbrechen zu klären, während die Influencer mehr oder weniger alle Geschehnisse live im Netz übertragen. Und ja, man ahnt es: Bei einer Toten wird es in der angespannten Atmosphäre nicht bleiben.

Verdächtige im Chalet

Zum vierten Mal jagt der Tiroler Autor Bernhard Aichner seinen Pressefotografen Bronski nun schon durch einen mord- und wendungsreichen Thriller, lässt seinen Protagonisten diesmal aber erstmals als Ich-Erzähler auftreten. Und wählt ein für ihn bisher untypisches Szenario: Ein abgelegenes, eingeschneites Haus, in dem einer der Anwesenden der Täter sein muss.

Klingt nach Whodunnit und alten Krimis? Genau. Tatsächlich versteht es Aichner meisterlich, ein klassisches Agatha Christie-Setting ins 21. Jahrhundert zu holen, spielt dabei nebenbei elegant mit dem Kontrast des (analogen) Totenfotografen und den jungen Insta-Influencern.

Mit dem radikalen Settingwechsel kann man Aichner auch wahrlich kein „more of the same“ vorwerfen. Außer bei seinem unverwechselbaren Stil: Die Handlung wird von vielen Dialogen und unerwarteten Wendungen vorangetrieben, wie so oft bei Aichner bleibt da beim Lesen kaum Zeit zum Durchatmen. Handwerklich kann man auch wenig aussetzen, im Gegenteil: Eine durch und durch smart konzipierte Geschichte, die Whodunnit und knallharter Thriller in einem ist. Vielleicht sogar der beste Bronski bisher. Und was für ein Pageturner!

"Bildrauschen", btb Verlag, 282 Seiten, 17,50 Euro btb Verlag

