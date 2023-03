Der Online-Handelskonzern verfolgt nun eine völlig neue Strategie. Die Aktie sprang diese Woche bereits hoch. Wozu raten Experten den Anlegern?

Er ist zurück: Jack Ma, legendärer Gründer des chinesischen Online-Händlers Alibaba, der sich inzwischen zum größten Tech-Konzern Chinas entwickelt hat, erschien am Montag erstmals seit einem Jahr wieder in seiner Heimat. Der nach heftiger Kritik an der Regierung in Peking vor zwei Jahren in Ungnade gefallene Multimilliardär, der für seine exzentrischen Auftritte bekannt war, hatte sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Schließlich hatten die Behörden den von ihm 2020 geplanten, auf 25 Milliarden Dollar taxierten Börsegang der Finanzdienstleister-Tochter Ant in letzter Minute untersagt und eine riesige Kartellstrafe gegen Alibaba verhängt.

Nun ist der ehemalige Englischlehrer, der 1999 mit 17 Freunden den Online-Marktplatz nach dem Vorbild von Amazon gegründet hatte, wieder öffentlich aufgetreten, was Insider als mögliches Signal für eine Entspannung der Beziehung zwischen Peking und der Privatwirtschaft deuten.

Die neue Strategie