Mitreden: Nützt oder schadet Donald Trump die historische Anklage?

Der Ex-US-Präsident muss in der Causa rund um Schweigegeldzahlungen vor Gericht. Doch wie sehr kann der Fall einem Mann, an dem alle Affären abzuprallen scheinen, schaden? Diskutieren Sie mit!

Zum ersten Mal in der Geschichte der USA wird mit Donald Trump ein ehemaliger Präsident des Landes strafrechtlich belangt. Der Auslöser ist eine Schweigegeld-Zahlung an den Pornostar „Stormy Daniels“. Wieder einmal sorgt der 76-Jährige also für Aufsehen. Oder genauer gesagt stellt die Anzeige von Staatsanwalt Alvin Bragg den Republikaner ins Rampenlicht.

Donald Trump weist die Vorwürfe zurück und beschuldigt den Demokraten Bragg, seine geplante Kandidatur bei der Präsidentenwahl 2024 zu torpedieren. Führende Republikaner und sogar Parteirivalen stellen sich nun hinter den Ex-Präsidenten und bezeichnen die Anklage als politisch motiviert. Trump plant ein Comeback, und der Populist weiß, wie er die Anhängerschaft mobilisiert. Und das wissen auch seine Konkurrenten in den eigenen Reihen. Wird Donald Trump also gar Profit aus der Affäre ziehen können?

Die Causa rund um die Affäre mit Stormy Daniels ist lange nicht die einzige Ermittlung gegen Trump. Sonderermittler untersuchen etwa seinen Umgang von geheimen Regierungsunterlagen und inwiefern er die Präsidentenwahl 2020 beeinflusst haben könnte. Doch Braggs Vorstoß gilt als der schwächste Fall gegen Donald Trump - zumal die angeblich mehr als 30 Anklagepunkte nicht bekannt sind. Dass sich der Präsidentschaftsanwärter massive Probleme mit der Justiz eingehandelt hat, ist offenkundig. Doch schießt Bragg über das Ziel hinaus?

Diskutieren Sie mit: Wird die Anklage Donald Trump nützen, um sich im Vorwahlkampf gegen seinen parteiinternen Konkurrenten Ron DeSantis oder gar in der Präsidentenwahl 2024 durchzusetzen? Was bezweckt Staatsanwalt Alvin Bragg mit seinem dünnen Fall gegen den Republikaner - hat er zu hoch gepokert? Welches Bild liefern die USA mit dieser Causa?

