Wer übernimmt die unbezahlte Arbeit - ohne Zeitlimit?

Haushalt, Familie, Kinder, Pflege – den Alltag und Dinge organisieren, die gemeinhin „nicht der Rede wert sind“, hängt meist an den Frauen, die oft in einer „Kümmerfalle“ landen.

Wie ist das bei Ihnen zu Hause: Wer sorgt dafür, dass der Kühlschrank gefüllt, die Kinderbetreuung für die Sommerferien geplant, ein Geschenk für die Goldene Hochzeit der Schwiegereltern vorbereitet ist? In Österreichs Haushalten sind es überwiegend die Frauen, die diese Aufgaben übernehmen. Oder an denen sie hängen bleiben.

Mental Load nennt man diese Belastung, den Alltag organisieren zu müssen. Also Dinge, die gemeinhin als „nicht der Rede wert“ erachtet werden und somit weitgehend unsichtbar sind. Männer seien zwar durchaus bereit, einzelne, ihnen zugeteilte Aufgaben davon zu übernehmen, seien aber an der Metaorganisation kaum beteiligt.

„Die Arbeit ist da, wir machen sie und werden dabei alleingelassen“, schreiben Susanne Garsoffky und Britta Sembach in ihrem Buch „Die Kümmerfalle“ (DVA-Verlag, 272 Seiten, 18,50 €). „Von unseren Liebsten, von unseren Arbeitgebern und ja, leider auch von diesem Staat.“

Frauen, räumen die Autorinnen ein, würden die Aufgaben nicht nur aus Nachgiebigkeit, sondern auch deswegen übernehmen, weil ihnen die Menschen, um die es dabei geht, am Herzen liegen. Unter dem Strich ist es an den Frauen, sich um Haushalt, Familie, Kinder, Pflege, Job etc. zu kümmern. Sie reduzieren ihre Erwerbsarbeit zugunsten der unbezahlten Care-Arbeit. Frauen arbeiten deswegen nicht weniger als der in Vollzeit erwerbstätige Elternteil. Im Gegenteil – sie leisten, sagt Barbara Schrammel vom Institut für frauenspezifische Sozialforschung, einen völlig unbezahlten Job ohne Zeitbegrenzung.