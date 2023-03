75-Jähriger stirbt nach Explosion einer Heizung

Der Mann starb im Krankenhaus. Ein weiterer Mann wurde bei der Explosion verletzt. Wie es dazu gekommen ist, ist noch unklar.

Zwei Männer sind am Dienstagmittag im oststeirischen Sebersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) bei der Explosion einer Heizanlage schwer verletzt worden. Am Donnerstagabend ist einer der beiden im LKH Graz verstorben. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes zur Ursache dauern noch an, hieß es.

Am Donnerstag gegen 13.00 Uhr war es aus bisher ungeklärter Ursache im Heizraum einer Firma zur Explosion der Heizanlage gekommen. Die verletzen Männer (75 und 59 Jahre alt) sind Mitarbeiter der Firma, beide stammen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Sie wurden mit zwei Rettungshubschraubern in das LKH Graz geflogen werden. Der 75-Jährige erlag nun seinen Verletzungen.

(APA)