Bei den niederländischen Provinzwahlen errang die Bauern- und Bürgerbewegung BBB einen sensationellen Sieg. Sie bekämpft die Klimapolitik, punktet auch bei Städtern und macht die Konkurrenz in den Niederlanden ratlos.

Twenterand ist eine typische, nicht übermäßig bedeutsame Gemeinde mit mehreren separaten Ortsteilen und etwa 34.000 Einwohnern in der niederländischen Provinz Overijssel an der Grenze zu Deutschland nahe Münster. Sie liegt in einem endlos flachen Moor- und Ackerland, man betreibt Landwirtschaft, Gewerbe, Kleinindustrie. Die Häuser sind meist niedrig und aus rötlichen oder beigen Ziegeln, viele moderne Gebäude von gesichtsloser bis spröder Architektur. Die Straßen sind oft im typischen Fischgrätmuster gepflastert, und es gibt massenhaft Grün, Bäume, Büsche und Blumenbeete, in den Ortszentren ebenso wie in den Wohnvierteln mit ihren Gärten.



Fast drei Wochen nach den Wahlen zu den Parlamenten der zwölf niederländischen Provinzen ist auch hier so manches nicht mehr, wie es zuvor war. Die politische Landschaft im „Land der Tulpen“ hat sich massiv verändert, weil eine 2019 gegründete Partei, die sich zunächst auf Bauern und andere Landbewohner gestützt hat, aus dem Stand heraus in allen Provinzen und städtischen Ballungsräumen zur klar stärksten Kraft geworden ist. Eine Premiere in der Landesgeschichte.