Bilder im Kopf: Was Übergewichtigen hilft, abzunehmen

(c) Presse/Clemens Fabry

Was ist mein Motiv, jetzt Sport zu betreiben?

Wie kann man sich selbst motivieren, Sport auszuüben? Die Tiroler Sportpsychologin Mirjam Wolf klärt auf.

Was tun gegen den inneren Schweinehund?

Mirjam Wolf: Ja, damit kämpfen viele. Leider ist bei vielen, die sagen: „Eigentlich sollte ich mal . . .“, das Erste, dass sie in ein Geschäft gehen und sich eine gute oder sogar die beste Ausrüstung zulegen. Dann ärgern sie sich, weil sie erkennen: Super, aber deswegen tu’ ich nicht mehr. Das ist die extrinsische Ebene: Ich gönne mir von außen eine Belohnung für irgendetwas, obwohl ich nicht einmal damit gestartet bin.

Nicht die beste Strategie.

Nein. Für mich ist wichtig, zuerst herauszufinden: Was ist mein Motiv, jetzt Sport zu betreiben? Ist es, weil jemand gesagt hat, ich muss, oder will ich es wegen meiner Gesundheit, meiner allgemeinen Fitness, meines körperlichen Erscheinungsbildes – was auch immer. Wenn ich das geklärt habe, bin ich schon mehr auf der intrinsischen Ebene. Der nächste Punkt ist, herauszufiltern, welche Sportart für mich überhaupt geeignet ist. Dazu empfehle ich, viel zu probieren.

Vielleicht auch Gesellschaft suchen?