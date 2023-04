Granaten und Patronen im Packer Stausee gefunden

Im Packer Stausee im Bezirk Voitsberg in der Steiermark wurde zahlreiches Kriegsgerät entdeckt. Ein Entminungsdienst musste die Objekte sicherstellen.

Zahlreiches Kriegsgerät ist bei der Sanierung einer Staumauer in der Steiermark aufgetaucht. Im Packer Stausee (Bezirk Voitsberg) wurden auf einer Fläche von 500 m2 Materialien von verschiedenen Patronen bis hin zu Granaten entdeckt, berichtete die Landespolizeidirektion in der Nacht auf Sonntag. Zur Sicherstellung wurde ein spezieller Entminungsdienst beigezogen.

Der Packer Stausee - mit einer Wasserfläche von 55 Hektar - liegt in den Gemeindegebieten von Edelschrott und Pack. Die Staumauer wurde in den 1930er-Jahren erbaut. Um sie zu überprüfen und zu sanieren wurde das Wasser abgelassen. Damit fließt nur noch der Packer Bach am Grund des Sees. Im schlammigen Uferbereich wurden am Samstag gegen 14.10 Uhr die Kriegsmaterialien gefunden. Es wurde umgehend Anzeige bei der Notrufnummer der Polizei erstattet.

(APA)