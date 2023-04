Wie schütze ich mich vor finanzieller Abhängigkeit?

Geld. Finanzwissen kennt kein Geschlecht, ist aber dennoch oft bei Frauen schwächer ausgeprägt. Wo gibt es Hilfe dafür?

Was beinhaltet finanzielle Unabhängigkeit? Viele würden wohl Freizeit statt Arbeit und Bali statt Österreich antworten. Aber oft ist diese Frage noch viel kleinteiliger zu beantworten: nämlich ein eigenes Konto zu besitzen. Kein echtes eigenes Konto, keine Gewissheit, wem die Immobilie und die dazugehörigen Schulden gehören und keine Vorsorge fürs Alter: Generell verlassen sich viele Frauen bei Geldfragen auf ihren Partner – selbst in jüngeren Generationen.

Ein wichtiger Teil, um nicht in die finanzielle Abhängigkeit zu geraten, ist wie so oft die Finanzbildung. Denn ein Viertel aller Frauen in Österreich fühlt sich finanziell abhängig – üblicherweise vom Partner. Das besagt eine Studie der Alpha Research im Auftrag von Mastercard und liefert auch die Antwort gleich mit: Ein wesentlicher Grund für die finanzielle Unabhängigkeit liegt am Mangel an Finanzwissen.