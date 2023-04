Adi Hütter und der Reiz der Premier League

Trainer Adi Hütter möchte nach Stationen in Österreich, Schweiz und Deutschland einen englischen Klub betreuen.

Adi Hütter möchte gerne einen Verein in Großbritannien betreuen. "Mein großes Ziel ist die Premier League, daran arbeiten wir", sagte der 53-Jährige dem "Kicker". Der Österreicher war u.a. als Trainer bei Red Bull Salzburg, in der Schweiz bei Young Boys Bern sowie in der deutschen Fußball-Bundesliga für Eintracht Frankfurt und für Borussia Mönchengladbach tätig.

"Möglicherweise ergibt sich die eine oder andere Option", sagte der derzeit vereinslose Hütter. "Es gab schon im vergangenen Jahr mehrere interessante Anfragen, auch aus der Premier League. Das wäre aber zu früh gekommen." Seit dem Aus in Gladbach im Sommer des vergangenen Jahres ist der Trainer vereinslos.

(APA/dpa)