Kärntner Neos schließen vier Chef-Kritiker aus der Partei aus

Peter Zwanziger, Lukas Latschen, Markus Unterdorfer-Morgenstern und Roman Grechenig hatten Landessprecher Janos Juvan den Rücktritt nahegelegt.

Nachdem sie am Freitag mit Rücktrittsforderungen an Neos-Landessprecher Janos Juvan an die Öffentlichkeit gegangen waren, sind am Montag vier Mitglieder der Neos Kärnten aus der Partei ausgeschlossen worden. Wie Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik in einer Aussendung sagte, hätten sich die vier einem internen Dialog vollständig verweigert und persönliche Angriffe "ausschließlich über Medien" ausgerichtet. Das schade der Bewegung und der politischen Stimmung.

Konkret wurden Peter Zwanziger, Jugendkandidat Lukas Latschen, der ehemalige Landessprecher Markus Unterdorfer-Morgenstern und Roman Grechenig ausgeschlossen. Man habe damit "klärende Schritte für das Gelingen eines konstruktiven Miteinanders" gesetzt, und das umfasse auch, "sich von jenen wenigen Personen zu trennen, die diesen Weg nicht mitgestalten und die positiven Werte von Neos nicht länger mittragen wollen", so Luschnik.

Nun sei man dabei, Feedback der Parteimitglieder zu sammeln und etwa in Workshops Maßnahmen auszuarbeiten. "Konkrete Weichenstellungen sollen in einer Mitgliederversammlung noch vor dem Sommer beschlossen werden", hieß es in der Aussendung.

