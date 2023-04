Hier meuchelt Odysseus im Sprechgesang

Der Königspalast von Ithaka als Rumpelkammer, in der sich Homers Personal vollzählig wiederfindet: Die Erstaufführung von Monteverdis „Il ritorno d'Ulisse in patria“ gewährte am Sonntag Einblick in eine Frühform des Operngenres.

Ein „schöner“ Opernabend, wie er im Büchel steht, ist das nicht. So viel sei vorausgeschickt. Schon deshalb nicht, weil es im „Ritorno d'Ulisse in patria“ nichts gibt, was irgendwie nach einer Arie klingt. Wenn man so will, handelt es sich bei diesem Musterbeispiel für die Frühform des Operngenres um ein einziges, freilich ungemein differenziertes, dreistündiges Rezitativ. Und, um auch das vorwegzunehmen: Das Bühnenbild für die Erstaufführung von Claudio Monteverdis Werk an der Wiener Staatsoper stammt von Anna Viebrock, deren Hinterhof-Ästhetik allgemein bekannt ist. Von Meeresstrand, Waldlichtungen oder gar einem königlichen Palast kann also keine Rede sein: Wir schauen in eine Lagerhalle, in der sich allerlei Gerümpel angesammelt hat, darunter Tische und Sessel einer Taverne. Dort buhlen die Freier um Penelope. Und werden von Odysseus – genauer: von der ihn leitenden Minerva – gemeuchelt.