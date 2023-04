Ein Trump-Sturm braut sich zusammen in New York

Die Stadt, ein Land, die ganze Welt warten auf den Moment, in dem aus Donald Trump ein angeklagter Ex-Präsident wird: Was danach kommt? Nichts für schwache Nerven.

„Happy pre-arraignment day“, hat jemand feinsäuberlich mit Kreide auf den Gehsteig vor dem Lincoln Center geschrieben. Es ist am Montagabend eines der wenigen Anzeichen in Manhattan, dass Donald Trump, Sohn New York Citys, zurück in der Stadt ist. Er wird heute, Dienstag, historische Schritte machen. Und zwar ins Gericht im Süden der Stadt. Noch nie war ein Ex-Präsident der Vereinigten Staaten strafrechtlich angeklagt. Das ändert sich heute.

Die New Yorker wissen, was Trump am meisten schmerzt: fehlende Aufmerksamkeit. Und während sie am Montag dem Zirkus rund um Trumps Ankunft in Midtown keine große Beachtung schenken, kann sich der Rest der Welt so viel Coolness nicht leisten. Die Hubschrauber, die am Abend über dem Trump Tower kreisten, sprechen für sich, genauso wie die Fernsehcrews, die davor ihre Zelte aufgeschlagen haben.

Dass Trump nun erstmals ins seinem Leben sich der Strafjustiz stellen muss, ist nicht nur für ihn persönlich ein Einschnitt. Die USA sehen sich wieder einmal konfrontiert mit dem einen Mann, der sie seit Jahren politisch auf Trab hält, und der seit Jahren die Spaltung im Land für sich zu nutzen weiß. Auch dieses — erste — Strafverfahren gegen ihn wird ein neuerlicher Test für die Nerven der Amerikaner, egal, auf welcher Seite des politischen Spektrums sie sich verorten.

Der Zirkus ist zwar in New York angekommen, die Stimmung in der Stadt fühlte sich am Montag dennoch an wie die Ruhe vor dem Sturm. Was auf Trump und auf die USA jetzt zukommt, weiß jetzt gerade noch niemand. „No one is above the law“, steht da noch in Kreide auf dem Gehsteig: Zumindest das steht am Montag fest.