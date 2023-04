60-Jährige in Niederösterreich getötet

Die Frau verstarb noch am Tatort, einem Reihenhaus in Strasshof (Bezirk Gänserndorf).

Die Frau verstarb noch am Tatort, einem Reihenhaus in Strasshof (Bezirk Gänserndorf). APA/GEORG HOCHMUTH

Der 27-jährige Sohn soll die Frau mit einem Messer attackiert haben. Auch ihr 70-jähriger Ehemann wurde schwer verletzt. Das Motiv ist noch unklar.

In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Montag in den frühen Morgenstunden eine Bluttat verübt worden. Eine 60-Jährige wurde dabei nach Polizeiangaben getötet. Sie verstarb noch am Tatort. Ihr 27-jähriger Sohn soll die Frau mit einem Messer angegriffen haben. Ihr Ehemann (70) wurde schwer verletzt, ebenso der mutmaßliche Täter. Ermittlungen sind im Gange, das Motiv ist noch unklar.

Laut Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich war kurz vor 5.00 Uhr ein Notruf der 60-Jährigen eingegangen, wonach sie und ihr Mann von dem 27-Jährigen mit einem Messer attackiert würden. Die Polizei sei zwar rasch zur Stelle gewesen, für die Frau jedoch jede Hilfe zu spät gekommen. Der Ehemann sei schwer verletzt aufgefunden worden. Er wurde laut Polizei vom Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der Zustand des 70-Jährigen galt als kritisch. Der 27-Jährige soll versucht haben, Suizid zu begehen. Er wurde in eine Wiener Klinik gebracht.

Motiv noch unklar

Schauplatz der Bluttat war ein Reihenhaus in der Marktgemeinde im Marchfeld. Das Ehepaar und der 27-Jährige lebten dort gemeinsam. Das Motiv für die Tat stand vorerst nicht fest, sagte Baumschlager auf Anfrage. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Korneuburg die Ermittlungen übernommen. Eine Obduktion wurde angeordnet, teilte die Exekutive mit.

Hilfe bei Suizidgefahr Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der noch recht junge Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

Hilfe und Unterstützung für Frauen Hier finden Sie eine gesammelte Übersicht der Telefonnummern, die Frauen in Gewaltsituationen helfen. Sie wurden vom Wirtschaftsministerium zusammengestellt. Der Polizeinotruf ist 133. Die Rettung erreichen Sie unter 144. Internationaler Notruf ist 112. Bei akuten Gewaltsituationen (kostenlos und 24/7 erreichbar) Frauenhelpline: 0800/222 555

Hier sind Expertinnen rund um die Uhr erreichbar und bieten Ersthilfe und Krisenberatung. Bei akuter Gefahr wird rasch für Hilfe gesorgt. Opfernotruf: 0800/112 112

Hier gibt es für von Gewalt Betroffene anonyme Hilfe durch Psychologen und professionell ausgebildete Helfer. Zudem wird Rechtsberatung angeboten. Anlaufstellen und Beratung

Gewaltschutzzentren Österreich Tel: 0800 / 700 217 www.gewaltschutzzentrum.at Frauen und Kinder, die Gewalt in der Familie erleiden, können hier kostenlos und vertraulich mit Beratern sprechen. Frauenhäuser www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen/anlaufstellen-und-frauenberatung/frauenhaeuser (Übersicht des Frauenministeriums)

www.aoef.at (Autonome Österreichische Frauenhäuser)

www.frauenhaeuser-zoef.at (Zusammenschluss österreichischer Frauenhäuser) Frauenhäuser bieten Frauen, die Gewalt in der Familie erleiden, und ihren Kindern eine sichere Wohnmöglichkeit. Insgesamt gibt es rund 30 Frauenhäuser in Österreich, die in zwei Verbänden vernetzt sind (siehe Links). Die Häuser stehen allen von Gewalt betroffenen Frauen offen. Einkommen, Nationalität oder Religion spielen keine Rolle.

Notruf Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen: 01/523 22 22 www.frauenberatung.at Diese Wiener Beratungsstelle steht Mädchen und Frauen offen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Sie richtet sich auch an Familienangehörige, Kollegen, Lehrer oder Freunde Betroffener, die Rat brauchen. Auch rechtliche Schritte können besprochen werden. Weißer Ring

www.weisser-ring.at Die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring bietet kostenfreie Rechtsberatung, schwerpunktmäßig bei Fragen zu Schadenersatz, Opferrechten und zum Verbrechensopfergesetz.

