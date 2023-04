Telekom-Chef: "Das Siegel 'Made in Germany' bröckelt"

Tim Höttges, Chef der Deutschen Telekom, fordert eine Beschleunigung der Digitalisierung in Deutschland und Europa. Die Basis dafür seien die Mobilfunknetze und dafür brauche es schnellere Genehmigungsverfahren.

Deutschland muss nach Einschätzung von Deutsche-Telekom-Chef Tim Höttges bei der Digitalisierung das Tempo dringend beschleunigen. "Deutschland und Europa liegen bei der Digitalisierung zurück", sagte der Manager am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Konzerns in Bonn. Dies gelte sowohl für die Cloud, bei Microchips oder bei Künstlicher Intelligenz. "In fast allen Kategorien sind wir keine Weltmarktführer."

Es sei nicht nachhaltig, wenn Deutschland von der Substanz lebe. "Das Siegel 'Made in Germany' bröckelt. Darum müssen wir es gemeinsam aufpolieren." Die Basis der Digitalisierung seien die Netze. "Wir bauen sie. Aber wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren. Wir brauchen die digitale Verwaltung." Natürlich müssten auch die Unternehmen noch besser zusammenarbeiten. "Die Telekom ist bereits im Umsetzungsmodus."

(APA/Reuters)