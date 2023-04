Tote Zehnjährige in Bayern: Drei Buben unter Tatverdacht

Im bayerischen Wunsiedel stirbt eine Zehnjährige in einer Kinderhilfseinrichtung. Die Polizei sieht Anzeichen für Fremdverschulden und hat laut Medienberichten bereits Verdächtige ausgeforscht.

In einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel in Oberfranken, im deutschen Bundesland Bayern, ist am Dienstag ein zehnjähriges Mädchen tot aufgefunden worden. Die Umstände des Todes seien noch unklar, hieß es aus Ermittlerkreisen. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde laut Polizei eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Dabei hätten sich nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Mädchens ergeben.

Wie „RTL" und „NTV" berichten, ermittelt die Polizei gegen drei Tatverdächtige. Demnach handelt es sich um zwei elfjährige Buben und einen 16-Jährigen. Konkrete Hinweise auf eine Tatbeteiligung gebe es aber nicht.

Jede Hilfe zu spät

Angestellte der Einrichtung hatten das Kind am Dienstagmorgen leblos in einem Zimmer entdeckt, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Mittwoch mit. Ein Notarztteam habe nur noch den Tod des Mädchens feststellen können, hieß es.

Die Kriminalpolizei hat laut einer Sprecherin zudem eine Sonderkommission gebildet. Wie viele Kinder und Jugendliche derzeit in der Einrichtung untergebracht sind, gab sie nicht bekannt. Aufgrund der Osterferien sei die Einrichtung nicht voll belegt. Die anwesenden Kinder und Jugendlichen würden derzeit von entsprechend ausgebildeten Kräften betreut.

Tötung von Zwölfjähriger

Der Fall erinnert an die im März von zwei Mädchen getötete zwölfjährige Luise aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen. Die beiden Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren waren laut Staatsanwaltschaft geständig - strafrechtlich drohen ihnen aufgrund ihres Alters aber keine Konsequenzen.

(APA/dpa/Red.)