Schweizer Arbeitslosenquote sinkt auf zwei Prozent

Ende des Monats waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 92.755 Menschen als arbeitslos gemeldet und damit 5697 weniger als im Vormonat.

Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im März erneut gesunken. Ende des Monats waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 92.755 Menschen als arbeitslos gemeldet und damit 5697 weniger als im Vormonat. Damit sank die Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent im Februar auf 2,0 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Die von der Nachrichtenagentur AWP befragten Ökonomen hatten mit 1,9 bis 2,0 Prozent gerechnet.

Die Quote ist damit weiterhin auf sehr tiefem Niveau. Eine tiefere Jahresquote für den Monat März wurde zuletzt im Jahr 2001 mit 1,7 Prozent gemessen. Wie tief die Arbeitslosigkeit in der Schweiz derzeit ist, zeigt auch der Vorjahresvergleich. Im März 2022 waren noch 16.745 mehr Menschen arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosenquote ist üblicherweise saisonalen Schwankungen unterworfen, weil es in den Wintermonaten etwa auf dem Bau, in der Landwirtschaft und in der Gastronomie weniger Arbeit gibt. Die vom Seco um die saisonale Faktoren bereinigte Zahl der Arbeitslosen nahm im März 2023 zwar minimal zu. Die entsprechende Arbeitslosenquote verharrte jedoch bei sehr tiefen 1,9 Prozent.

(APA)