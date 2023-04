Rapper Diddy zahlt täglich 5000 Dollar an Sting

Das Sample des Police-Songs „Every Breath You Take“ hat Sean John Combs vulgo Diddy schon viel gekostet.

Rapper Sean John Combs, auch bekannt als Diddy und Puff Daddy, verwendete 1997 auf seiner Single „I'll Be Missing You“ ein Sample von „Every Breath You Take“ von Police, erschienen 1983, geschrieben von Sting, dem Bassisten und Sänger der Band. Combs machte aus dem Police-Song, der in heutigen Ohren etwas unangenehm nach Stalking klingt, eine Hommage an den Rapper Notorious B.I.G., der 1997 in Los Angeles von Gangstern erschossen worden war.

Doch das Sample ist unüberhörbar, ebenso wie die gecoverte Melodie des Refrains, gesungen von Notorious B.I.G.-Witwe Faith Evans. Combs fragte Sting erst nach Erscheinen des Songs um Erlaubnis. 2018 erklärte dieser in einem Interview, er bekomme dafür 2000 Dollar Tantiemen täglich von Combs. Das stellte dieser nun richtig, er schrieb auf Twitter zu einem Clip des Interviews: „Nope. 5K a day. Love to my brother @OfficialSting!“ Soll heißen: Er überweise 5000 Dollar pro Tag an Sting.

Offenbar sind die beiden dennoch gut miteinander. „Wir sind jetzt sehr gute Freunde“, sagte Sting 2018, „Es war eine sehr schöne Version dieses Songs.“ Aufmerksam auf das Sample habe ihn Kollege Elton John gemacht, mit den Worten: „Du musst das hören, du wirst ein Millionär!“ Sting antwortete: „Ich bin schon Millionär.“ John darauf: „Dann wirst du zweifacher Millionär.“

(tk)