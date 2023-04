ÖVP-Seniorenchefin drängt auf Pflegereform

Die Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes Ingrid Korosec fordert eine „Erneuerung des Pflegesystems“. Wenn nichts passiert, drohe man „gegen die Wand zu fahren“

Die im Vorjahr von ÖVP und Grünen präsentierte Pflegereform – die mitunter mehr Gehalt und eine Pflegelehre beinhaltet – ist dem ÖVP-Seniorenbund zu wenig: In einem Pressegespräch am Donnerstag forderte dessen Präsidentin Ingrid Korosec einmal mehr eine weitreichende Reform; diese müsse nun, da die Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden für die nächsten Jahre anstehen, „in einer rasch einzurichtenden Arbeitsgruppe“ unter Beteiligung des Seniorenrats ausgearbeitet werden. Korosec: „Die jetzt laufenden 15a-Verhandlungen sind der ideale Zeitpunkt, um die Weichen für ein neues Verständnis von Pflege zu stellen und umzusetzen – sonst fahren wir jahrelang am falschen Gleis und schlimmstenfalls gegen die Wand.“

Konkret geht es der ÖVP-Politikerin um einen „siebenstufigen Plan“: Dabei fordert Korosec etwa mehr Ansprechpartner für Betroffene in allen Bundesländern, Pflegefinanzierung „aus einer Hand“, eine Personaloffensive und einen „Digitalisierungsschub im Gesundheits- und Pflegebreich“. Die Finanzierung soll nach dem „Leistungsprinzip“ erfolgen: „Der Bund zahlt für die Leistungen, die in den Bundesländern erbracht werden.“ Außerdem müsse, so Korosec, die monatliche Förderung für 24-Stunden-Betreuung auf 1100 Euro verdoppelt werden.

Als Vorbild in punkto dient der ÖVP-Politikern Dänemark: Dort habe noch in den 1980ern ein Großteil der Betreuungsbedürftigen in Heimen gewohnt, das Pflegesystem sei „vor dem Kollaps“ gestanden. Heute liege der Fokus dort hingegen „auf einem breiten Angebot mobiler Dienste“, nur noch jeder achte Pflegefall werde in einem Heim betreut. Die Pflege sei in Dänemark Teil des Gesundheitssystems und rein steuerfinanziert – pro Kopf würden die Dänen aber für Gesundheit und Pflege gleich viel ausgeben wie Österreicher. „Dänemark hat ein effizienteres System bei gleichen Kosten für den Einzelnen.“ Korosec: „Diese Wende müssen wir in Österreich auch schaffen.“

(kk)