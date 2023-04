Sie wurde "die österreichische Anne Frank"

Gmunden zeigt ein Musical des Grammy-nominierten Norwegers Gisle Kverndokk über Ruth Maier.

Nicht in Österreich wurde die Wienerin Ruth Maier berühmt, die 22 Jahre alt wurde, bevor sie am 1. Dezember 1942 in Auschwitz vergast wurde. Es war in Norwegen, wohin sie mit ihrer Familie 1939 geflohen war.

Dorthin mitgenommen hatte sie Tagebücher, die sie geführt hatte, seit sie zwölf war, und in Norwegen weiter führte. Nach ihrer Matura lernte sie in Oslo Gunvor Hofmo kennen, die beiden wurden ein Liebespaar – und Gunvor Hofmo später eine bekannte Lyrikerin. Ruth Maier konnte nach der Besetzung Norwegens ihr englisches Visum nicht verlängern, für die USA erhielt sie keines. Sie hinterließ über tausend literarisch bemerkenswerte, emotional aufwühlende Tagebuchseiten. „Rot wird der Jude bluten, wenn du ihn schlägst“, beginnt etwa der Eintrag „An eine Farbe“ zwei Wochen vor ihrer Verhaftung. „Erschöpfte graue Männer und Frauen fallen in kleinen Parks von den Bänken, während es von einem misshandelten Handgelenk tropft. Niemand sagt, dass du an seinem Tod schuld bist.“ Gunvor Hofmo bewahrte die Tagebücher auf. In ihren Gedichten ist Ruth Maier gegenwärtig als „eine jüdische Freundin, die sie töteten“.