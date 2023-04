Walk of Fame ist die schlechteste Touristenattraktion der Welt

Walk of Shame?

(c) Getty Images (Kevork Djansezian)

2752 Sterne beherbergt die Meile. Einheimsen konnte sie nur drei von zehn. (c) Getty Images (Kevork Djansezian)

Als schmutzig und unsicher wird der wohl weltweit bekannteste Gehsteig beschrieben. Auch nicht besonders beliebt: das Taj Mahal in Agra und der Große Basar in Istanbul.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hollywoods Walk of Fame der Titel der schlechtesten Touristenattraktion der Welt verliehen wird. Schon 2019 musste sich Hollywood die Blöße geben, bei US-Late Night Shows sorgte dies für Gelächter.

Und auch heuer schneidet der wohl berühmteste Gehsteig der Welt, der die Prominenz der Unterhaltungsindustrie ehrt, nicht besser ab. 3,42 von 10 möglichen Sternen verlieh ihm die Reise-Plattform Stasher (tatsächlich beherbergt er 2752 Sternplaketten), berechnet wird dies anhand fünf Eckpunkten: Google-Bewertungen, dem TikTok-Engagement, der Entfernung zu einem Flughafen, der Sicherheit für Touristinnen und Touristen und der Qualität der Unterkünfte vor Ort.

Von allen untersuchten Touristenattraktionen, zählt der Walk of Fame auf Google-Reviews die wenigsten Sterne, nämlich vier von fünf (Touristenattraktionen dürften in der Regel also recht gute Google-Bewertungen haben). Auch im Rahmen des globalen Friedensindex der USA schnitt der Gehsteig nur schlecht ab (3,85/5). Von Besucherinnen und Besuchern wurde er als „schmutzig“ und „unsicher“ beschrieben.

Großer Basar, Taj Mahal und Busch Gardens

Ein noch höheres Sicherheitsrisiko (2,8/5) stellt Touristinnen und Touristen zufolge der Große Basar in Istanbul dar, eines der ältesten Einkaufszentren der Welt. Überdurchschnittlich weit vom Flughafen ist er außerdem (45,7 km), was ihm letzten Endes Rang zwei der schlechtesten Touristenattraktionen der Welt verschafft. Noch weiter entfernt von einem internationalen Flughafen ist das Taj Mahal im indischen Agra, nämlich 219 km, und mitunter deshalb auf Platz 3 des Rankings.

Neben dem Walk of Fame und dem Großen Basar finden sich zudem Hongkongs Victoria Harbour und Ocean Park auf der Liste der schlechtesten Attraktionen, sowie die Busch Gardens in Tampa Bay, Florida.

