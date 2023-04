Kleben für ein gutes (Raum-)Klima?

Folien gegen Sonne, Hitze und UV-Strahlung liegen im Trend. Doch wie sinnvoll lassen sie sich einsetzen? Je nach Standort am besten in Kombination mit Rollos und Vorhängen.

Hitze-, Blendschutz-, UV-A- sowie -B-Schutzfolien machen immer öfter Rollos, Raffstores oder Jalousien Konkurrenz, vor allem in verglasten Bürogebäuden, Privathäusern und Dachgeschoßwohnungen. Laut Johannes Krammer, Inhaber von Folientechnik Krammer, sind Hitzeschutzfolien einem außen liegenden Sonnenschutz „manchmal sogar überlegen“, nämlich „wenn der Wind weht und Raffstores hochfahren müssen“. Durch den Spiegeleffekt dienen Folien auch als einseitiger Sichtschutz. Motto: Kein Einblick von außen, aber voller Durchblick von innen. Doch „am Abend dreht sich dieser Effekt um, denn Folien spiegeln dort, wo es heller ist – abends innen.“

Sonnenschutzfolien gibt es in dunkler Schattierung als hoher Hitze- sowie Blendschutz und in hellen Ausführungen. Mario Traxl, Geschäftsführer von Traxl Funktionsfolien, empfiehlt für Wohnräume „Folien mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit“ – für eine natürliche Atmosphäre. Die Kombination mit Rollos oder Vorhängen ist daher von Vorteil. Es begrenzt den Spiegeleffekt, wenn gewünscht, und verdunkelt zusätzlich, wenn die Einstrahlung im Sommer extrem wird. Was auch die Nachbarn freuen wird.

Besser als eine Klimaanlage . . .

„Die besten Hitzeschutzfolien reflektieren die Sonneneinstrahlung bis zu einer Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie von 86 Prozent.“ An heißen Sommertagen lassen sie die Raumtemperatur um sechs bis zwölf Grad sinken. Laut Soldera-Inhaber Christian Armbruster ist der Trick die Kombination aus Absorption und Reflektion: „Die meisten Sonnenschutzfolien sind auf der äußeren Seite verspiegelt. Der Spiegel reflektiert einen Teil der Sonnenstrahlen. Ein weiterer Teil wird durch die Tönung absorbiert.“ Spiegelfolien bestehen aus mehreren hauchdünnen Schichten aus Polyethylenterephthalat (PET), das mit Aluminium oder Kupfer bedampft wird.

. . . kein Ersatz für Klimaschutz

Eine ressourcenschonende Planung und Nutzung von Häusern ersetzen sie natürlich nicht – als schnelle Hilfe im Bestand schneiden sie aber besser ab als Klimaanlagen. Ein Folien-Report der Stiftung Warentest zeigte, dass in sonnenexponierten Penthouses Folien eine Reduktion von Hitzestunden (über 26 Grad Celsius) um bis zu 76 Prozent erreichten. Ebenso gibt es weniger Energiekosten – über die Entlastung von Klimageräten – und verringerte CO 2 -Emissionen.

Bei der Außenfolierung wird die Sonneneinstrahlung bereits vor dem Fensterglas abgeschirmt. Die Folge ist ein geringerer Hitze-Eintrag in Innenräume. UV- und Sichtschutzfolien werden auf die Innenseite geklebt. Für die interne Montage spricht laut Armbruster die Haltbarkeit: „Innenfolie ist Regen, Schnee und Sonne nicht direkt ausgesetzt.“ Geübten Heimwerkern gelingt die Montage von selbstklebenden Fensterfolien blasenfrei. Ebenso die rückstandslose Entfernung mittels eines Glasschabers. Nach der Demontage sind die Folien jedoch Müll.

Was Sie bei Sonnenschutzfolien beachten sollten: Tipp 1 Kosten und Haltbarkeit. Der Grundpreis beginnt bei 100 Euro pro Quadratmeter inklusive Zuschnitt, Montage, Vor- und Nachreinigung. Die Selbstmontage-Variante liegt bei 50 Euro pro Quadratmeter. Innen angebrachte Folien können jahrelang halten, außen angebrachte sind weniger langlebig. Demontierte, also abgeschabte, Folien können nicht mehr verwendet werden. Tipp 2 Netze statt Folien.Sonnenschutznetze werden aus einer lichtdurchlässigen Kunstfaser in unterschiedlichen Schattierungen und Farben hergestellt, können auf die jeweilige Fenstergröße zugeschnitten und selbst von Einsteigern leicht an die Fenster-Außenflächen montiert werden. Dank Saugnäpfen ist die Montage im Frühling und Demontage im Winter im Handumdrehen erledigt. Tipp 3 Gestaltung. Eine Sonnenschutzfolie kann auch zur Gestaltung diverser Räume verwendet werden, etwa zur besonderen Dachfensterfolie werden oder einer für Wintergärten. Aufgrund ihrer reflektierenden Eigenschaft wird sie bei Kälte zur Energiesparfolie. Wegen ihres hohen UV-Schutzwertes in einer hellen Variante ist sie auch ein sinnvolles Element für Schaufenster.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2023)