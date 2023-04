Österreichs Sicherheitspolitik im Spazierschritt

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigten diese Woche eine neue Sicherheitsdoktrin an.

Die bisherigen Sicherheitsstrategien Österreichs verstaubten in Schubladen. Was passieren muss, damit die neue Doktrin nicht so endet, erklärt Ex-Bundesheer-Stratege Gustenau.

Österreichs Sicherheitsstrategien waren bisher keine Erfolgsgeschichten. Kaum beschlossen, verstaubten die Papiere. Die darin enthaltenen Vorgaben wurden von der Politik ignoriert, Reformen blieben aus. So fasst der Ex-Bundesheer-Stratege Gustav Gustenau das bisherige Los der Dokumente zusammen. Dass die türkis-grüne Bundesregierung diese Woche ankündigte, eine neue Strategie erarbeiten zu wollen, begrüßt Gustenau. Doch müsse daraus auch etwas gemacht werden: „Das ist die mittlerweile dritte Chance, Österreichs Sicherheitspolitik grundsätzlich neu zu organisieren.“

An der Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin aus dem Jahr 2001 und der ihr folgenden „Österreichischen Sicherheitsstrategie“ von 2013 hat Gustenau für das Verteidigungsministerium mitgearbeitet. Die Sicherheitsstrategie hat sich mittlerweile vor allem durch den Ukraine-Krieg überholt, Russland gilt darin etwa noch als „wesentlicher Partner“ Österreichs. Ihre Überarbeitung wird daher seit Längerem gefordert. Diese Woche erklärten Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), dass eine neue Strategie noch in dieser Legislaturperiode aufgestellt wird.

„Die Politik müsste sich nun fragen: Was soll der Sinn dieses Dokuments sein?“, sagt Gustenau, der mittlerweile im Ruhestand ist. Wahrscheinlich sei, dass die Politik wieder einmal nur ein „altes Papier aktualisieren“ und nicht zu einer ernsthaften Reform der Sicherheitspolitik des Landes schreiten werde. Doch genau eine solche sei dringend notwendig, mahnt er. „Je kleiner und abhängiger ein Staat ist, je weniger Ressourcen er hat, desto vorausschauender, besser und schneller muss er planen.“ Doch Österreich habe nicht die Instrumente und Expertise dafür: „Wir sind sogar noch viel langsamer als die anderen Staaten.“