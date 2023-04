Die Partystimmung beim Unternehmen Tupperware ist vorbei, das Unternehmen kämpft mit massiven Geldproblemen. Ist das Papier, das zum Wochenbeginn um fast die Hälfte eingebrochen ist, nun ein Schnäppchen für Mutige?

Die Partys waren legendär: Nicht wegen der tollen Drinks oder der aufregenden Musik – es ging um Dosen. Genau genommen um Plastikschüsseln in allen Größen und Formen. Die Erfindung von Earl Silas Tupper im Jahr 1938 und die einige Jahre später entwickelte Idee, die luft- und wasserdicht verschließbaren, bunten „Wunderschüsseln“ bei Verkaufspartys in Privathaushalten an die Frau zu bringen, ging bald um die Welt. 2,2 Milliarden Dollar Umsatz und 223,6 Millionen Nettogewinn machte das US- Unternehmen noch 2016, und 2,2 Millionen Verkäufer sorgten für einen florierenden Absatz.

Jetzt ist die Partystimmung jäh verflogen: 2022 fiel der Umsatz ein weiteres Jahr in Folge, diesmal um 20 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar und unter dem Strich gab es einen Verlust. Die Höhe ist noch nicht bekannt, denn Tupperware muss die vorläufigen Zahlen nach unten revidieren. Der endgültige Jahresbericht musste verschoben werden. Das wiederum könnte zum Bruch bestehender Kreditvereinbarungen und letztlich zum Ausschluss von der Börse führen.

Es kam noch dicker