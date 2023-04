Die Met-Gala als Hommage an Lagerfeld: Mit Katze, ohne Kim

(c) imago images/MediaPunch (Adam Scull/PHOTOlink/MediaPunch via www.imago-images.de)

Am 1. Mai verwandelt sich das Metropolitan Museum of Art wieder zum exklusivsten Modeevent des Jahres. Auf der Gästeliste der Gala gibt es zwei Überraschungen.

Die neue Ausstellung des Metropolitan Museum of Art's (kurz: MET) Costume Institute ist dem deutschen Designer Karl Lagerfeld gewidmet. Unter dem Titel "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" werden in etwa 150 Looks die Karriere des deutschen Modemachers zusammenzufassen. Mit der Hommage müssen sich bekanntlich aber nicht nur die Kuratoren beschäftigen, sondern auch die Gäste der berühmten MET-Gala. Der passende Dresscode für den 1. Mai lautet "In honor of Karl".

Das Fest findet seit 1948 stets unter der Schirmherrschaft der US-amerikanischen „Vogue" statt. Keine Geringere als Chefredakteurin Anna Wintour hat bis heute den Vorsitz des Events. Die britische Poetin Michaela Coel, die Schauspielerin Penélope Cruz, der Tennisspieler Roger Federer und die Sängerin Dua Lipa sind heuer als Co-Vorsitzende im Einsatz. Das Ziel der Veranstaltung ist es traditionell, Spendenbeiträge in Millionenhöhe zu sammeln, die anschließend in das Kostüminstitut fließen.

Choupette kommt vorbei

Egal, ob er für Chanel, Chloé, Fendi oder sein eigenes Label gearbeitet hat, Karl Lagerfeld hatte einen unglaublichen Einfluss auf die Mode. Und auch, wenn er stets der Auffassung war, dass Mode nicht ins Museum gehöre, ist Anna Wintour überzeugt, dass er sich über die Anerkennung gefreut hätte.

„Die neue Ausstellung mit dem Titel "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" ist eine Anspielung auf den Maler William Hogarth. Er war der Meinung, dass eine virtuose Linienführung mehr Energie und Leben habe als eine gerade Linie. Ich kann mir keine bessere Metapher für den revolutionären Einfluss vorstellen, den Karl auf die Mode hatte“, verriet Wintour vorab der „Vogue".

Ein besonderer Ehrengast der Gala dürfte auch schon feststehen. Wie es heißt, soll Lagerfelds Katze Choupette vorbeischauen. Ein paar andere sollen heuer dagegen keine Einladungen mehr erhalten haben. Der Kardashian-Jenner-Clan ist Anna Wintour nicht mehr prominent genug, sie werden am 1. Mai nicht mehr dabei sein. Der Modemacher starb am 19. Februar 2019 im Pariser Vorort Neuilly.

(sh)