Der neue ID.3: Upgrade für die Elektromobilität

Was darf man von einem Elektroauto erwarten, das von VW kommt? Zunächst: Ein gutes Auto.

Denn Elektromobilität fußt zuallererst auf Erfahrung im Automobilbau: Sie soll vergnüglich und faszinierend, aber kein Abenteuer sein – sondern eine Reise in die Zukunft, mit all der Sicherheit und Vertrautheit, wie man sie in Jahrzehnten kennen und schätzen gelernt hat. Für diese Verlässlichkeit steht die Marke VW. Eine beruhigende Sache, gerade wenn’s um neue Technologien geht.

Und der neue ID.3 steckt voll davon. Fahrzeug-Upgrades zum Beispiel lassen sich so einfach und bequem einrichten, wie man das auf dem Smartphone gewohnt ist. Niemand braucht einen Master in Digital Media, um sich im neuen ID.3 zusätzliche Funktionen und Features ins Bordsystem zu holen. Der neue ID.3 wird mit der neuesten Software-Generation ausgeliefert. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, Funktionen nachträglich zu aktivieren (Stichwort: Functions on Demand). Auf diese Weise kann man sich Extras ins Auto holen, die man beim Kauf nicht mitbestellt hat, dann aber doch braucht oder einfach haben möchte, sei es dauerhaft oder im zeitlich begrenzten Abo.

Modernes und intuitives Bedienkonzept. (c) Volkswagen AG

Digital revolutionär

Konkret? Im In-Car-Shop des Infotainment-Systems werden im neuen ID.3 zum Fahrzeug passende Upgrades angezeigt. Etwa der Light Assist, erweiterte Funktionen der Klimaanlage, die Automatische Distanzregelung ACC oder eine integrierte Navigation. Nach einem übersichtlichen Bezahlvorgang, den man komplett über das Auto oder auch über externe Zahlungswege abwickeln kann, wird die entsprechende Funktion freigeschaltet – und ist schon verfügbar! Auf diesem Weg lassen sich auch Upgrades installieren, die vom Händler geschickt werden, ohne dass man diesen deswegen extra aufsuchen müsste. Flott und smart, sprich: over the air!

Auch wenn vieles im neuen ID.3 an die vielseitige Nutzbarkeit – ja Unverzichtbarkeit eines Smartphones erinnert – es handelt sich immer noch um ein Auto. Zumal von VW. Bedeutet: Auch Fahrspaß ist installiert. Mit Hinterradantrieb und einem Elektroantrieb mit 150 kW Leistung steckt sogar ein Sportwagen im ID.3. Übertrieben? Dann haben Sie’s noch nicht ausprobiert! (An dieser Stelle die herzliche Empfehlung, ab Ende Juni einen VW-Händler aufzusuchen und eine Probefahrt im neuen ID.3 zu buchen.)

Innenraum: hochwertig, nachhaltig und tierfrei. (c) Beigestellt

Faktisch praktisch

Bremspedal? Vorhanden, doch benutzt man es weniger als in einem Verbrenner-Fahrzeug. Die Verzögerung kann man in den meisten Alltagssituationen der automatischen Rekuperation überlassen – die sammelt kinetische Energie über den E-Motor, der in dem Fall als Generator dient, wieder ein und führt sie der Batterie zu, statt dass sie an heiße Bremsscheiben vergeudet wird. Im Fahrbetrieb bringt das höchste Bequemlichkeit, weil man sich größtenteils allein mit dem Fahrpedal – auf neudeutsch one-pedal-drive genannt – durch das Verkehrsgeschehen manövriert. Dies nur als ein weiterer Aspekt, der Elektromobilität als Fortbewegung der Zukunft empfiehlt. Und damit auch den ID.3, der durchwegs Bestmarken im Segment setzt.

Dazu darf auch das überarbeitete und aufgewertete Interieur des neuen ID.3 gelten. Die weichen, unterschäumten Oberflächen im Cockpit sind grifffreundlich und signalisieren Hochwertigkeit. Wo wir schon an Bord sind: Zur umfangreichen Serienausstattung zählen unter anderem ein 30,5-Zentimeter-Display (entspricht 12 Zoll), die Mittelkonsole inklusive USB-C Power-Delivery-Anschlüssen sowie ein Multifunktionslenkrad aus tierfreien Materialien. Tierisch gut dagegen der geschärfte Look des Exterieurs, das wie aus einem Guss wirkt und die Extranote Dynamik vermittelt – beim durch und durch soliden Charakter, wie er typisch ist für einen VW.

Exterieur: geschärftes Design, verbesserte Aerodynamik. (c) Volkswagen AG

Original regional

Genug gelesen, gebt mir Fakten! Bitteschön: Der neue ID.3 Pro mit der 58 kWh Batterie und 150 kW Leistung startet ab 40.990 Euro in Österreich. Der ID.3 Pro S mit der 77 kWh Batterie erzielt eine Reichweite von bis zu 558 Kilometern nach WLTP und liefert bis zu 170 kW Ladeleistung für richtig schnelles Laden unterwegs. Und: Alle Modelle des ID.3 kommen mit erweiterter Serienausstattung und „Functions on Demand“. Auch gut zu wissen: Produziert wird der neue ID.3 in den deutschen VW-Standorten Zwickau und Dresden, stammt also sozusagen aus regional-europäischem Anbau. Zudem startet ab Herbst die Produktion im Stammwerk Wolfsburg.